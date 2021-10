واٹس ایپ نے صارفین کی بڑی مشکل حل کر دی، نیا پرائیویسی فیچر متعارف کروا دیا

لاہور(ویب ڈیسک)پیغامات کی دنیا کی سب سے بڑی اپیلی کیشن واٹس ایپ نے اپنے صارفین کی بڑی مشکل حل کرتے ہوئے نئے پرائیویسی فیچر کو متعارف کرانے کا اعلان کردیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر واٹس ایپ کے آفیشل اکاؤنٹ پر اپیلی کیشن میں ہونے والے نئے اضافے کے متعلق معلومات دیتے ہوئے اعلان کیا گیا۔

Settings > Account > Privacy > Last Seen > Nobody

اپنے ٹوئٹ میں فیس بک کی زیر ملکیتی اپیلی کیشن واٹس ایپ کی جانب سے نئے فیچر کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا جبکہ نئے فیچر کے متعلق ایک سکرین شاٹ بھی شیئر کیا گیا۔

واٹس ایپ نے اپنے صارفین کو بتایا کہ اس فیچر کی مدد سے مخصوص رابطوں کے لیے پرائیویسی سیٹنگز کو غیر فعال کیا جا سکے گا جبکہ یہ اپ ڈیٹ گوگل پلے بیٹا پروگرام میں جمع کروا دی گئی ہے۔

???? WhatsApp beta for Android 2.21.20.10: what’s new?

WhatsApp is working on the "My contacts except..." privacy option for a future WhatsApp beta for Android update!https://t.co/01gzocCBiS