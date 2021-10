قومی کرکٹر اظہر علی کے والد نے میراتھن ریس  میں گولڈ میڈل جیت لیا

شیخوپورہ(ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹر اظہر علی کے والد نے شیخوپورہ میں ہونے والے 21 کلومیٹر پر محیط میراتھن ریس میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اظہر علی کے والد محمد رفیق نے شیخوپورہ میں ہونے والی 21 کلو میٹر دوڑ میں گولڈ میڈل حاصل کیا ۔محمد رفیق لاہور میں بچوں کو کھیل کے میدانوں سے جوڑے رکھنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان اور دبئی میراتھن میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اظہر علی نے اپنے والد کو مبارک باد یتے ہوئے کہا کہ ' ابا جی مجھے آپ کا بیٹا ہونے پر فخر ہے'۔

MashA Allah Abu G so proud to be your son… ❤️❤️ https://t.co/yxmTNA6WMn