 وزیراعظم نے ایف بی آر سے متعلق اچھی خبر سنادی 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان لائن) وزیراعظم عمران خان نے ایف بی آر سے متعلق اچھی خبر سنادی ۔مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ایک اور اچھی خبر، ایف بی آر نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لانچ کردیا، اس اقدام سے ریونیو بڑھانے اور معیشت ڈیجیٹلائز کرنے میں مدد ملے گی۔ان کا کہنا تھا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے جعلی کاموں سے نجات میں مدد ملے گی، یہ تمام اقدامات موثر اور شفاف گورننس کے لیے ہیں۔

More good news: FBR has successfully launched its Track & Trace System. It will help boost additional revenue, digitise the economy, curb counterfeiting --- all steps towards effective & transparent governance.