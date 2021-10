سری لنکا نے اپنے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکواڈ میں مزید پانچ کھلاڑیوں کو شامل کرلیا

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن )سری لنکا نے مزید پانچ کھلاڑی اپنے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سکواڈ میں شامل کرلیے۔ سری لنکا نے جمعے کے روز مزید پانچ مزید کھلاڑیوں کو اپنے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکواڈ میں شامل کیا ہے جس کے بعد ان کے ورلڈکپ سکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کی تعداد 23 ہوگئی ہے۔

سری لنکن کرکٹ بورڈ کے مطابق پاتھم نیسنکا، مینود بھانوکا، اشین بندارا ، لکشن سانداکن اور رمیش مینڈس کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکواڈ میں شامل کیا گیا ہے جو اتوار کے روز ٹیم کو جوائن کریں گے۔سری لنکا کرکٹ نے ایک بیان میں کہا کہ اس سے قبل ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سکواڈ میں شامل بیٹنگ آل راونڈر لہیرو مدوشنکا پریکٹس کے دوران زخمی ہوگئے تھے جس کی وجہ سے وہ سکواڈ سے باہر ہوگئے۔واضح رہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 17 اکتوبر سے 14 نومبر تک متحدہ عرب امارات اور عمان میں کھیلا جائے گا۔

Sri Lanka Cricket’s Selection Committee included 05 more additional players to join the Sri Lanka squad taking part in the ICC Men’s #T20WorldCup 2021.

Pathum Nissanka

Minod Bhanuka

Ashen Bandara

Lakshan Sandakan

Ramesh Mendishttps://t.co/EvtKitqovD