L'Oréal Parisاور فوڈ پانڈا پاکستان کا شراکت داری کا اعلان

لاہور(پ ر)L'Oréal Parisاور فوڈ پانڈا پاکستان نے پاکستان میں سڑکوں پر ہراسانی کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہونے کیلئے شراکت داری کا اعلان کیا ہے۔اس شراکت داری کا اعلان حال ہی میں کراچی میں منعقدہ ایک تقریب میں باہمی مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کے ذریعہ کیا گیا،اس انیشیٹیو میں فوڈ پانڈا کے رائیڈرز کی تربیت بھی شامل ہے۔تقریب میں L'Oréal Paris کی ترجمان اقرا ء عزیز نے L'Oréal Pakistan اور فوڈ پانڈا کی ٹیموں کے ساتھ شرکت کی۔فوڈ پانڈا پاکستان، تقریباً 50,000 رجسٹرڈ رائیڈرز کے ساتھ، پاکستان کا سب سے بڑا ای کامرس اور آن لائن فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم ہے، جو ملک بھر میں ہزاروں ڈلیوری رائیڈرز اور دیگر فری لانسرز جیسے ہوم شیفس کو بہترین اقتصادی مواقع فراہم کرتا ہے۔L'Oréalنے25نومبر2021کوایک مقامی این جی او پارٹنر بیداری کے تعاون سے پاکستان میں اسٹینڈ اپ کا آغاز کیا،L'Oréal نے اس انیشیٹو کے ایک حصہ کے طورپر فوڈ پانڈا پاکستان کے ساتھ بھی شراکت داری کی ہے،تاکہ مختلف شہروں میں ان کے رائیڈرز کو تربیت فراہم کی جاسکے۔اس شراکت داری کے تحت L'Oreal Paris اور فوڈپانڈا پاکستان ایک ایسا طریقہ کار تیار کرینگے،جس کا مقصد کمیونٹیز کے ایک بڑے حصہ کی تربیت کرنا ہے،اس طرح سڑکوں اور کام کے ماحول کو محفوظ بنانے میں مدد ملے گی۔Stand Up Against Street Harassment ایک ایسا پرجوش پروگرام ہے،جو L'Oreal Paris نے بین الاقوامی سطح پر شروع کیا،اور اس کا مقصد سڑکوں پر جنسی ہراسانی سے نمٹنے کیلئے اپنے دفاع کی تکنیکوں اور دیگر اہم حربوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے2021کے آخر تک Right To Be's 5D طریقہ کار کے ساتھ 10لاکھ افراد کو تربیت فراہم کرنا ہے۔