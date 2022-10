پٹرول سستا ہونے پر مریم نواز نے بھی پیغام جاری کردیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے پٹرول کی قیمت میں کمی کے بعد ردعمل میں کہا کہ الحمداللہ بالآخرعوام کو کچھ ریلیف ملا۔

گزشتہ روز پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی خبر سُننے کے بعد مسلم لیگ (ن) کی نائب صدر مریم نواز نے بھی ٹوئٹ کرکے اپنا ردعمل دیا ہے، مریم نواز نے پنے ٹوئٹ میں لکھا کہ ’الحمداللہ بالآخرعوام کو کچھ ریلیف ملا، خوشی کی خبر ہے‘۔

Alhamdolillah! Finally some relief for the masses. Glad tidings @MIshaqDar50 https://t.co/nKhz4lRkXT