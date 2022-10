جب بری طرح ہارتے ہیں تو یہ پریس کانفرنس کیلئے مجھے بھیجتے ہیں، شان ٹیٹ کا جملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے بولنگ کوچ شان ٹیٹ کا انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد پریس کانفرنس میں بولا گیا جملہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز قذافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 8 وکٹوں سے شکست دے دی تھی ، انگلینڈ کی جانب سے فل سالٹ نے 88 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی اور پاکستانی بولرز کو ناکوں چنے چبوائے، اس شکست کے بعد جب قومی ٹیم کے بولنگ کوچ شان ٹیٹ پریس کانفرنس کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم بری طرح ہارتے ہیں تو یہ مجھے بھیجتے ہیں۔

شان ٹیٹ کا پریس کانفرنس کے دوران کہا گیا یہ جملہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے اور اس پر طرح طرح کی مزیدار میمز بھی بنائی جا رہی ہیں۔

Jab Qudrat me har likhi ho to Shaun Tait ko bhejdety he ????????????

Tait : they sent me when we loose badly pic.twitter.com/uvNe0m5QTh