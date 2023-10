قومی ٹیم کا بھارتی شہر حیدرآباد کے ہوٹل میں عشائیہ، کھانے میں کیا کیا تھا ؟ تصاویر سامنے آ گئیں

حیدرآباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )ورلڈکپ ٹور پر بھارت میں موجود پاکستان کرکٹ ٹیم نے گزشتہ رات حیدر آباد دکن کے معروف ریسٹورنٹ میں عشائیہ کیا جس کا مینیواور تصاویر سامنے آ گئی ہیں سامنے آگئی ہیں۔

نجی ٹی وی جیونیوز کے مطابق قومی ٹیم کے آرام کے دن پر ٹیم مینجمنٹ نے حیدرآباد دکن کے جیول آف نظام ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کھانے کا فیصلہ کیا جہاں قومی کرکٹرز مقامی روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہوئے، ڈنر کے ساتھ قومی سکواڈ کے اراکین روایتی پان سے بھی لطف اندوز ہوئے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قومی کھلاڑیوں نے ریسٹورنٹ سٹاف اور ویٹرز کے ساتھ تصاویر بنوائیں، کھلاڑیوں نے ریسٹورنٹ میں آئے عام لوگوں کے ساتھ بھی تصاویر بنوائیں۔

عشائیے کے حوالے سے پی سی بی کے میڈیا مینیجر احسن افتخار ناگی نے بھی سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی، جس میں انہوں نے حیدر آباد دکن کی مختلف ڈشز کے حوالے سے بتایا۔ احسن افتخار نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ دوسری تصویر خوبانی کا میٹھا جبکہ تیسری تصویر پیاز کی کھیر ہے، باقی تصاویر میں پان اور میٹھے کی دیگر ڈشز دیکھی جا سکتی ہیں۔

A night out in Hyderabad! Got to taste city’s delicacies. They have some fascinating food to serve. The dish in picture 2 is a sweet made of apricot and in 3 is a kheer made of onion. Yes, onion.



Delicious stuff pic.twitter.com/o9NJPsWGeW