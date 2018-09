”آج میں نے اپنی تعلیم مکمل کرلی ،کانووکیشن میں اپنے والد کی کمی محسوس کر رہا ہوں، وہ انگلینڈ آرہے تھے لیکن راستے میں ہی ۔۔۔ “ علی ترین نے ایسی بات کہہ دی کہ عمران خان کا دل بھی پسیج جائے گا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین کے صاحبزادے علی ترین نے لندن بزنس سکول سے اپنی ماسٹرز کی تعلیم مکمل کرلی ہے، انہوں نے اپنے کانووکیشن کی تصویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا ہے کہ ان کے والد جہانگیر ترین ان کے کانووکیشن میں شریک نہیں ہوسکے۔

ٹوئٹر پر علی ترین نے کانووکیشن کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ 2 سال کی پڑھائی ، امتحانات اور آکسفورڈ کے لیے ماہانہ فلائٹس کے بعد بالآخر میرا ماسٹرز مکمل ہوگیا۔ لگتا ہے کہ اب میری زوجہ ضرور خوش ہوگی (کیونکہ میں زندگی میں بہت سے کام اسی کے لیے کرتا ہوں) ۔ اب نئے پاکستان واپسی کا وقت ہے تاکہ کچھ کام کیا جاسکے۔

After 2 years of readings, exams and monthly flights to Oxford, I have finally completed my Masters. Now that the wife is impressed(the reason I do most things in life), time to head back to Naya Pakistan and get some work done. pic.twitter.com/GNpqPyLWhY