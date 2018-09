فاسٹ باولر حسن علی نے آرمی کیڈٹس کے ساتھ سیلفی سوشل میڈیا پر شیئرکردی 

ایبٹ آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ایشیا کرکٹ کپ کیلئے لگائے گئے فٹنس کیمپ میں مصروف پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی حسن علی کی پاک آرمی کے کیڈٹس کے ساتھ سیلفی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔

تفصیلات کے مطابق آرمی فزیکل ٹریننگ سکول ایبٹ آباد میں جاری قومی کرکٹرز کے فٹنس کیمپ کے دوران حسن علی نے وہاں موجود آرمی کیڈٹس کے ساتھ ایک سیلفی بنائی۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سیلفی شیئر کرتے ہوئے حسن علی نے لکھا کہ ’’پاکستان آرمی کے نوجوانوں کے ساتھ سیلفی بنانے کا موقع ملا، آپ سب دوستوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قوم کی حفاظت کیلئے اور زیادہ طاقت عطا فرمائے۔ ‘‘ حسن علی کے اس اقدام کو سوشل میڈیا پر سراہا جا رہا ہے جبکہ پیسر سوشل میڈیا پر کافی فعال رہتے ہیں۔

واضح رہے کہ قومی کرکٹرز3 روزہ کیمپ کیلئے آرمی ٹریننگ سینٹر ایبٹ آباد میں موجود ہیں، جہاں آرمی ٹرینرز ان کی جسمانی فٹنس بہتر بنانے کیلئے کام کر رہے ہیں، پلیئرز رننگ کے علاوہ تیر اندازی اور ماونٹین سائیکلنگ بھی کر رہے ہیں جبکہ ان کی ذہنی استعداد کو بڑھانے کیلئے لیکچرز بھی دیئے جا رہے ہیں۔

Get the chance for take selfiii with young pak army it is pleasure meeting with you guys! May Allah give you more power to protect your nation!#pakarmyzindabad pic.twitter.com/O4IUzoOO6I