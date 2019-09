’انسداددہشتگردی آپریشن نے پاک فوج کوبہترین جنگ لڑنے والی فوج بنادیا‘

لاہور (ویب ڈیسک) آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشتگردی آپریشن نے پاک فوج کو بہترین جنگ لڑنے والی فوج بنا دیا۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوشل میڈیا کی ویب ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف کو بارڈر کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انسداد دہشتگردی آپریشن نے پاک فوج کو بہترین جنگ لڑنے والی فوج بنا دیا۔ پاک فوج کے جوانوں پر فخر ہے جو قوم کے اعتماد پر پورا اتر رہے ہیں، ہم پر عزم رہیں گے۔

COAS visited HQs Lahore Corps & Pakistan Rangers Punjab. Briefed on border situation & operational preparedness. “CT operations have made Pakistan Army battle hardened. I am proud of my officers & soldiers who have lived up to the expectations of nation. We stay steadfast”, COAS. pic.twitter.com/4DYsEIO1fC