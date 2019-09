یو ایس اوپن،شائقین کی طرف نازیبا اشارہ کرنے پر روسی ٹینس کھلاڑی پر 9ہزار ڈالرز جرمانہ عائد

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)روسی کھلاڑی ڈینل مدودوف کو یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں دوران میچ غیرذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق امریکہ میں جاری سال کے چوتھے اور آخری گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ میں کھیلے گئے مینز سنگلز تیسرے راؤنڈ میچ میں روسی کھلاڑی ڈینل مدودوف نے پہلے سیٹ کے دوران بال بوائے سے تولیا چھینا اور بعدازاں انہوں نے شائقین کی طرف نازیبا اشارہ کیا جس پر یو ایس اوپن منتظمین نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں غیرذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنے اور نازیبا اشارہ کرنے پر 9 ہزار ڈالرز (14 لاکھ 17 ہزار500 روپے) جرمانہ عائد کر دیا۔مدودوف نے بھی اپنے رویے پر معذرت کر لی اور کہا کہ وہ مستقبل میں اس بات کا خاص خیال رکھیں گے۔

Medvedev is in a foul mood, throws a tantrum at the towel guy then throws his racket when the code violation is announced #USOpen pic.twitter.com/YyNtfbR0ry