کابل ایئر پورٹ پر پنجروں میں بند کتے دراصل کس کے ہیں ؟ سوشل میڈیا پر وائرل تصویر پر پینٹاگون نے وضاحت جاری کر دی 

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کابل کے حامد کرزئی ایئر پورٹ پر پنجروں میں بند کتوں کی تصاویر پر وضاحت جاری کر دی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق جان کربی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ” امریکی فوج مبینہ کتوں سمیت کسی بھی کتے کو کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر پنجروں میں چھوڑ کر نہیں گئی ہے“۔انہوں نے مزید لکھا کہ” انٹرنیٹ پر گردش کرنے والی تصاویر ان جانوروں کی ہیں جو امریکی فوج نہیں بلکہ ”کابل اسمال اینیمل ریسکیو‘ ‘کی نگہداشت میں تھے۔

واضح رہے کہ کابل ائیرپورٹ پر موجود کتوں کی پنجروں میں بند تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی تھیں۔وائرل ہونے والی تصاویر پر مبینہ طور پر خیال کیا جا رہا تھا کہ پیر کی شب امریکی فوج افغانستان میں انخلا مکمل کرنے کے بعد ان کتوں کو کابل ائیر پورٹ پر پنجروں میں بند کر کے چلی گئی ہے۔ جس پر امریکا کو جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

To correct erroneous reports, the U.S. Military did not leave any dogs in cages at Hamid Karzai International Airport, including the reported military working dogs. Photos circulating online were animals under the care of the Kabul Small Animal Rescue, not dogs under our care.