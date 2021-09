پاکستان میں سنگل ڈے ویکسی نیشن پہلی بار 15 لاکھ سے تجاوز 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر(این سی او سی ) اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں سنگل ڈے ویکسی نیشن پہلی بار 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے،کل 1.59 ملین ویکسی نیشن کی گئیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ اگست کے آخر تک 24 شہروں کی 40 فیصد آبادی کا ہدف مقررکیا تھاجن میں سے 20 نے ہدف پورا کیا جبکہ چار پورا نہ کرسکے۔

ہدف پورا نہ کرنے والے شہروں میں حیدرآباد ، مردان ، نوشہرہ اورکوئٹہ شامل ہیں۔

We had set a minimum target of 40% of 18 plus population being partially vaccinated by end August for 24 large cities. Out of these 20 met the target. Only cities to miss the target were Hyderabad, mardan, nowshera and quetta