اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم اپنے خلاف جھوٹی خبر چلانے پر بھارتی میڈیا پر برس پڑے۔سابق کپتان نے ہدایت کی کہ بھارتی میڈیا گروپ اپنے ذرائع درست کرے۔

نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق گزشتہ روز بھارت کے بڑے میڈیا گروپ’ ٹائمز آف انڈیا ‘ نے گزشتہ روز خبر شائع کی کہ وسیم اکرم بھی پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) کے چیئرمین بننے کے خواہشمند تھے لیکن ان کے نام پر غور نہیں کیا گیا۔

سابق کپتان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر خبر کا حوالہ دیتے ہوئے پیغام جاری کیا کہ براہ مہربانی ایسی بے بنیاد خبریں پھیلانا بند کریںاور اپنے ذرائع درست کریں۔ میں نے کبھی چیئرمین پی سی بی کے عہدے میں دلچسپی نہیں ظاہر نہیں کی۔اللہ کا شکر ہے کہ میں آج زندگی میں جس مقام پر ہوں وہاں مطمئن ہوں۔

وسیم اکرم نے مزید کہا کہ ٹائمز آف انڈیا کا شمار بھارت کے بڑے اور معتبر اخبارات میں ہوتا ہے ایسی جھوٹی خبروں سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

Please stop spreading such fake news. Get your sources right.TOI is one of India’s top and credible newspapers and such baseless news can only hurt that image.PCB chairman’s post is a specialised job and I was never interested in it. Thank God, I am content where I am in my life https://t.co/tI9S508nDw