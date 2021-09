وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری پریس کانفرنس کے دوران مکھیاں مارتی رہیں 

واشنگٹن ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی پریس کانفرنس کے دوران مکھیاں مارتی نظر آئیں ۔

جین ساکی سے صحافی نے سوال پوچھا کہ امریکی فوج اربوں ڈالرز کا سامان طالبان کیلئے چھوڑ آئی ہے ، کیا اس سے امریکہ کم محفوظ نہیں ہو گیا ، جین ساکی سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اس دوران ایک مکھی یا شائد ایک سے زائد مکھیاں ان کو بار بار تنگ کرنے لگیں ۔

جین ساکی بار بار ہاتھ سے مکھیوں کو دور ہٹانے کی کوشش کرتی رہیں ۔ یہاں تک کہ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئیں اور مکھی کا شکار کرنے کے بعد قلطعہ کلامی پر معذرت ککرتے ہوئے بولی کہ مکھی کا انداز جارحانہ تھا۔

“Sorry, that was an aggressive bug.”

