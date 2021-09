سندھ حکومت کے اہم وزیرکورونا کا شکار ہوگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )صوبائی وزیر ماحولیات سندھ اسماعیل راہوعالمی وبا کورونا وائر س کا شکار ہوگئے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پراپنے ایک پیغام میں اسماعیل راہونے بتایا کہ میر اکورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور معمولی علامات ہیں، جس کے بعد میں خودکو قرنطینہ کرلیا ہے۔

اسماعیل راہونے اپنے پیغام میں جلد صحتیابی کے لئے دعا اورکورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔

I'm Tested COVID Positive and have been isolated, quite well with mild symptoms. Kindly follow COVID SOPs for yourself & also for your loved ones.

Prayers are requested.