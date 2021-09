حسن علی نے اپنی بیٹی اور اہلیہ کے ساتھ نئی تصاویر جاری کردیں

گوجرانوالہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی فاسٹ باؤلر حسن علی نے دورہ ویسٹ انڈیز سے واپسی کے بعد اپنی بیٹی اور اہلیہ کے ساتھ تصاویر جاری کی ہیں۔

حسن علی وطن واپس پہنچ کر اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔اس حوالے سے انہوں نےٹویٹر پر دو تصاویر جاری کیں ہیں۔

حسن علی کی بیٹی اور اہلیہ کیساتھ نئی تصاویر

قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی دورۂ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ کر اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔حسن علی نے اہلیہ اور بیٹی کے ہمراہ تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’فیملی کے ساتھ گزارا ہوا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے، فیملی کی محبت ہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔‘

The love of a family ????‍????‍???? is life’s greatest blessings. pic.twitter.com/mWvQWW1ZAX