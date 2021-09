زیادتی کے ملزمان کو فوری  سزائیں دلوانے کے لیے سینیٹ  نے اہم بل منظور کرلیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سینیٹ نے زیادتی کے ملزمان کو فوری سزائیں دلوانے کے حوالے سے اہم بل منطور کرلیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سینیٹ کی جانب سے آج(بدھ کو) اس بل کی منظوری دی گئی ہے۔بل کے مطابق زیادتی کے مقدمات کے لیے الگ عدالتیں بنائیں جائیں گی،یہ عدالتیں چارماہ میں کیسز کا فیصلہ کریں گی۔بل کے مطابق زیادتی کے مقدمات میں کنوارے پن کی جانچ کے ٹیسٹ کو ختم کردیا گیا ہے۔جرم ثابت ہونے پر ملزمان کو سزائے موت، عمر قید اور نامرد بنانے کی سزا مل سکے گی۔

Landmark anti-rape Bill passed by the Senate committee this eve. Special courts will be established to decide rape cases in four months time. Virginity test omitted from the investigations. If proven rapists will get death or life imprisonment & chemical castration