عروہ حسین نے ملک و قوم کی ترقی کو بہتر بنانے طریقہ بتا دیا 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ عروہ حسین نے ملکی ترقی اور یکجہتی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ملک و قوم کی ترقی کو بہتر بنانے طریقہ بتا دیا ۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے ہوئے لالی وووڈ اداکارہ عروہ حسین نے لکھا کہ ”آج کسی نے مجھ سے کہا کہ’’ یہ دیکھ کر دل خوش ہو رہا ہے کہ اس قدرتی آفت کے وقت ہم ایک قوم کے طور پر کیسے متحد ہیں“۔انہوں نے مزید لکھا کہ ” تصور کریں کہ اگر ہم پاکستان کی بہتری کے لیے اس طرح روزمرہ مل کر کام کریں تو ہم ایک ملک کے طور پر کیسے ترقی کر سکتے ہیں“۔

Someone said to me today:“it’s heart warming to see how we are united as a nation in the times of this natural catastrophe, imagine how we could prosper as a country if we worked together like this everyday, for the betterment of Pakistan!” - That did hit me! #PakistanFloods2022