بابر اعظم نے ننھے فین کی دیرینہ خواہش پوری کر دی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کر کٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو ورلڈ کپ کے بعد خط لکھنے والے ننھے فین کی خواہش پوری ہو گئی۔

تفصیلات کے مطابق 8 سالہ ہارون سوریا نے ورلڈ کپ کے بعد بابر اعظم کو خط لکھا تھا، ننھے مداح نے بابر اور ٹیم کے کھلاڑیوں کے آٹو گراف کی خواہش ظاہر کی تھی، بعدازاں بابر اعظم نے سوشل میڈیا پر ننھے فین سے آٹوگراف کا وعدہ کیا تھا اور اب کپتان نے ہارون سوریا کو آٹو گراف بھی دیا اور ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں سے ملاقات بھی کروائی۔

Babar Azam makes a little fan’s dream come true ~ ‘Future Captain’ Haroon Suria who wrote a letter to @babarazam258 last year lauding the team’s performance against Australia, meets Pakistani Cricket Team & gets autographs of his fave team as promised ???? @TheRealPCB @mmsuria pic.twitter.com/rTpQf0Ij6G