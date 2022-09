”اُس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔۔۔ مجھے اسی طرح پیار کرنا پسند ہے۔۔۔“ ”اُس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔۔۔ مجھے اسی طرح پیار کرنا پسند ہے۔۔۔“

مترجم:علی عباس

قسط: 63

"Human Nature"‘ وہ گیت ہے جو ٹوٹو کے ارکان نے Qکو دیا تھا اور میں اور وہ دونوں متفق تھے کہ اس گیت کی دُھن بہت پیاری ہے اور ایسی دُھن ہم نے طویل عرصہ بعد سُنی تھی، حتیٰ کہ یہ ” افریقہ“ سے زیادہ بہتر تھی۔ لوگوں نے مجھ سے شاعری کے بارے میں پوچھا: ”اُس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔۔۔ مجھے اسی طرح پیار کرنا پسند ہے۔۔۔“ لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو گیت گا رہے ہوتے ہیں، اُن کی آپ کے نزدیک کوئی خاص اہمیت ہوتی ہے، اس کا اکثر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لوگوں کی طرف بڑھنا اور اُن تک پہنچنا اہم ہے۔ اکثر اوقات کوئی شخص اسے دُھن کی ترتیب اور شاعری کی فنکارانہ ترکیب سے ممکن بنا سکتا ہے، کبھی یہ گیت کا دانشورانہ مواد ہوتا ہے۔ مجھ سے "Muscles" کے بارے میں بہت سارے سوالات پوچھے گئے، میں نے یہ گیت ڈیانا روز کے لئے لکھا اور پروڈیوس کیا تھا۔ اس گیت سے ڈیانا کے احسانات کابدلہ چکانے کے میرے زندگی بھر کے خواب کو تعبیر ملی تھی۔ میں ہمیشہ ڈیانا سے پیار اور اُس کی عزت کیا کرتا تھا۔ بہرحال "Muscles"میرے سانپ کا نام تھا۔

"The Lady in My Life" مشکل ترین گیتوں میں سے ایک تھا۔ ہم ممکنہ حد تک درست آواز کے حصول کے لئے بارہا ٹیک کرنے کے عادی تھے لیکن کوئنسی اس گیت میں میرے کام سے مطمئن نہیں تھا۔ حتیٰ کہ درجنوں ٹیک ہو چکے تھے۔ بالآخر ایک سیشن کے بعد وہ مجھے پرے لے گیا اور بتایا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں التجا کروں۔ یہ وہ تھا جو اُس نے مجھ سے کہا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں سٹوڈیو واپس جاﺅں اور اس کے لئے التجا کروں۔ چنانچہ میں واپس آیا اور سٹوڈیو کی روشنیاں گُل کر دیں اور سٹوڈیو اور کنٹرول روم کے درمیان پردوں کو کھینچ دیا، اُس وقت مجھے بے خودی کا احساس ہوا تھا۔ Qنے ریکارڈنگ شروع کر دی تھی اور میں نے التجا کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے جو آپ ٹیپ ریکارڈرز پر سنتے ہیں۔

بالآخر ہمیں ’ ’تھرلر‘ ‘کو ختم کرنے کےلئے زبردست دباﺅ کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ایک ریکارڈ کمپنی آپ سے رابطہ کرتی ہے تو وہ آپ سے حقیقتاً جلدی کے متقاضی ہوتے ہیں اور وہ ہم پر ”تھرلر“ ختم کرنے کےلئے بہت زیادہ دباﺅ ڈال رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسے ایک خاص تاریخ تک تیار ہونا ہے، مارو یا مر جاﺅ۔

چنانچہ ہم ایک ایسے وقت میں داخل ہوگئے جب ہم البم کو مقررہ تاریخ تک ختم کرنے کےلئے سخت محنت کر رہے تھے۔ کئی ایک گیتوں کی مکسنگ کرتے ہوئے بہت سارے سمجھوتے کئے گئے اور اس میں کچھ خاصے کمزور گیت شامل ہو گئے تھے۔ ہم نے بہت سارے حصے کاٹ دیئے اور تقریباً البم کھو دی۔

ہم نے جب آخری بار گیت سنے جنہیں ہم دینے جا رہے تھے، ”تھرلر‘ ‘کی موسیقی مجھے بہت بُری لگی اور میری آنکھوںسے آنسو بہنے لگے۔ ہم زبردست دباﺅ کے زیرِ اثر تھے کیونکہ جب ہم ” تھرلر“ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم ” ای ٹی“ کی کہانیوں کی کتاب پر بھی کام کر رہے تھے اور اس حوالے سے وہ بھی ڈیڈ لائن تک کام ختم کرنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ یہ سارے منصوبے ایک دوسرے سے متصادم ہو رہے تھے اور ہمیں ادارک ہوا تھا کہ یہ تلخ سچائی تھی کہ’ ’ تھرلر“ کی مکسنگ بہتر نہیں تھی۔

ہم یہاں ہالی وڈ میں ویسٹ لیک سٹوڈیو میں بیٹھے تھے اور ساری البم کو سنا تھا۔ میں خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا، میرے محصور جذبات باہر نکل آئے تھے۔ میں غصے میں آگیا تھا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں نے اپنے لوگوں کو بتایا تھا کہ ”بس اتنا ہی تھا، ہم اسے ریلیز نہیں کر رہے، سی بی ایس کو فون کرو اور انہیں بتاﺅ کہ وہ اس البم کو نہیں لے رہے۔ ہم اسے ریلیز نہیں کر رہے۔“

کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس طرح البم کی ریلیز غلط تھی۔ اگر ہم اس عمل کو نہ رکواتے اور یہ نہ دیکھتے کہ ہم نے کیا کِیا ہے تو البم ہولناک ہو سکتی تھی۔ اسے اُس طرح نہیں دیکھا گیا تھا جیسے دیکھنا چاہئے تھا کیونکہ جیسا ہم نے سیکھا ہے، آپ ایک عظیم البم کو مکسنگ کے دوران تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک اچھی فلم لیں اور اُسے ایڈیٹنگ کے دوران خراب کر دیں۔ آپ صرف پوری محنت کریں۔

کچھ چیزیں جلدی میں نہیں ہو سکتیں۔

ریکارڈ کمپنی کی طرف سے سخت ردِعمل سامنے آیا لیکن آخرکار وہ ذہین تھے اور سمجھ چکے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے، میں وہ اولین شخص تھا جس نے یہ کہا تھا۔ بالآخر مجھے ادراک ہوا کہ سارا کچھ مجھے کرنا تھا۔۔۔ نئے سرے سے ساری البم کی مکسنگ کرنا تھی۔

ہم نے کچھ دن کی چھٹی لی، آرام کیا اور واپس آگئے۔ تب ہم نے تازہ دم ہو کر اس کی جانب رُخ کیا، اپنے کانوں کو صاف کیا اور ہفتے میں2 گیتوں کی مکسنگ کرنے لگے۔ جب یہ مکمل ہو گئی۔۔۔مزہ آگیا۔۔۔ یہ ہمیں زبردست لگی۔سی بی ایس نے بھی فرق محسوس کیا تھا۔ ”تھرلر“ ایک مشکل منصوبہ تھا۔

جب ہم نے اسے مکمل کر لیا تو مجھے طمانیت کا احساس ہوا۔میں بہت زیادہ پُرجوش تھا اور اس کی ریلیز کا بھی انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے جب اِسے مکمل کر لیا، میں یاد نہیں کر سکتا کہ ہم نے کسی طرح کی کوئی خوشی منائی تھی۔ ہم ڈسکو یا کسی دوسری جگہ نہیں گئے تھے۔ ہم نے محض آرام کیا تھا۔ میں نے اُن لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دی جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ یہ میرا خوشی منانے کا طریقہ ہے۔( جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔