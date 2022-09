دفاع کے میدان کا ایک اور سنگ میل ، پاک فوج کو نئی آرمرڈ وہیکلز مل گئیں

راولپنڈی(مانیٹرنگ ڈیسک) پاک فوج نے چین سے نئی آرمرڈ وہیکلز حاصل کر لیں۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق یہ تیسری جنریشن کی ’سی ایس کے۔ 182فور بائی فور آرمرڈ پرسنل کیریئر (اے پی سی)منگ شی گاڑیاں ہیں جو چینی کمپنی ’ڈونگ فینگ‘ کی تیار کردہ ہیں۔

پاک فوج نے کمپنی سے 300گاڑیاں آرڈر کی تھیں اور ان کی ڈلیوری 2021ءمیں شروع ہوگئی تھی۔یہ گاڑی2017ءسے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے زیراستعمال ہے۔ اس گاڑی کی ٹاپ سپیڈ 120کلومیٹر فی گھنٹہ اور اس کی شوٹنگ رینج 600کلومیٹر ہے۔ اس کا وزن 8ٹن کے لگ بھگ ہے۔

PAKISTAN ARMY INDUCTS NEW ARMOURED CARRIERS FOR COUNTERTERRORISM OPERATIONS

The #Pakistan Army has inducted the DongFeng Mengshi GEN-III CSK-182 4x4 Armoured Personnel Carrier (APC). The 8-tonne armoured off-road tactical vehicle is made by the Chinese company DongFeng and pic.twitter.com/QkhGZPc6Wk