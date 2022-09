'گوتم گمبھیر کو انڈیا کی ٹیم بھی پسند نہیں کرتی، شاہد آفریدی کی اس بات پر ہر بھجن سنگھ کو ہنسنا مہنگا پڑ گیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق سپنر ہربھجن سنگھ کو گوتم گھمبیر کے حوالے سے کیے جانے والے شاہد آفریدی کے تبصرے پر ہنسنا مہنگا پڑگیا۔

ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ سے قبل پاکستان اور بھارت کی مشترکہ نشریات میں شاہد آفریدی نے کہا 'گوتم کے ساتھ ایک میچ میں ہونے والی لڑائی سے متعلق مجھے اب بھی بھارت سے بہت میسجز آتے ہیں، اب بھی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت چلتی ہے'۔

شاہد آفریدی نے کہا 'گوتم ایک ایسا کرکٹر ہے جسے پوری بھارتی ٹیم ہی پسند نہیں کرتی'۔آفریدی کی یہ بات سنتے ہی ہربھجن مسکرائے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو بھارتی صارفین نے ہربھجن پر خوب تنقید کی۔ہربھجن سنگھ نے وضاحت دی کہ 'ہم صرف مذاق کر رہے تھے، گوتم گھمبیر میرے بڑے بھائی جیسا ہے اور میں ہر بھارتی کھلاڑی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں'۔

This is wrong statement by Afridi ????@GautamGambhir always will be hero whole india .....Afridi says India team hi pasand nhi karti what nonsense???? don't speak anything about gauti sir????

We loved ❤️ Gautam gambhir pic.twitter.com/iugWFXPZ91