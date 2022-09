جمائمہ خان نے سیلاب زدگان کی امداد کیلئے اپنی فلم کی  پرائیویٹ سکریننگ کی نیلامی کا اعلان کردیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان نے پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کیلئے اپنی نئی فلم "واٹس لو گاٹ ٹو ڈو وِد اِٹ" کی پرائیویٹ سکریننگ کی نیلامی کا اعلان کردیا۔

یہ فلم جمائمہ خان نے لکھی ہے جب کہ اس کی ہدایتکاری کا فریضہ شیکھر کپور نے انجام دیا ہے۔ فلم میں پاکستانی اداکارہ سجل علی مرکزی کردار نبھا رہی ہیں ۔ جمائمہ خان اور فاطمہ بھٹو نے مشترکہ طور پر فلم کی پرائیویٹ سکریننگ کی نیلامی کا اعلان کیا ہے ۔ جو اس کی سب سے زیادہ بولی لگائے گا وہ اپنے 20 دوستوں کے ساتھ فلم کی پرائیویٹ سکریننگ کا لطف لے سکے گا۔

فلم جنوری 2023 میں نمائش کیلئے پیش کی جائے گی تاہم بولی جیتنے والا شخص اس کی ریلیز سے دو ہفتے پہلے ہی اسے دیکھ پائے گا۔ پرائیویٹ سکریننگ کے ایونٹ میں جمائمہ خان خود فلم کے بارے میں بتائیں گی جب کہ فاطمہ بھٹو بھی فلم بینوں سے ملاقات کریں گی۔

In aid of Pakistan’s flood victims

????????????????????????????????

We are auctioning a private screening in London for up to 20 people of our film What's Love Got To Do With It? See you there ???? https://t.co/BiAmbgvVG2