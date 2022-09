دریائے گنگا میں حقہ پینے اور پارٹی کرنے کی ویڈیو وائرل ، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں مردوں کے ایک گروپ کو دریائے گنگا میں کشتی رانی کرتے ہوئے حقہ پینے اور کشتی میں ہی چکن پکا کرکھانے پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائے جانے کی وجہ مذہبی نوعیت کی ہے۔ یہ لوگ ریاست اترپردیش کے شہر الٰہ آباد (نیا نام ’پریاگ راج‘ ) میں دریائے گنگا میں کشتی رانی کر رہے تھے۔ یہ دریا ہندوﺅں میں مقدس مانا جاتا ہے جبکہ ہندومت میں گوشت کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔

یہی وجہ تھی کہ مردوں کے اس گروپ کا کشتی رانی کرتے ہوئے حقہ پینا اور گوشت پکا کر کھانا ہندو مت کے ماننے والوں کے لیے قطعی ناقابل قبول تھا۔ یہ ویڈیو پیوش رائے نامی ایک ٹوئٹر صارف نے اپنے اکاﺅنٹ پر پوسٹ کی جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور لوگ انہیں گرفتار کرنے اور کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

In UP's Prayagraj, a video of couple of men smoking Hookah and roasting chicken while picnicking on a boat has surfaced. A police probe is underway to ascertain the identity of people seen in the video. pic.twitter.com/Ev83MAiAEj