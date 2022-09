جب علامہ اقبال نے سرہند میں اس قدر اونچی آواز میں تلاوت کی کہ خوف طاری ہو گیا جب علامہ اقبال نے سرہند میں اس قدر اونچی آواز میں تلاوت کی کہ خوف طاری ہو گیا

تحریر : پروفیسر ڈاکٹر ایم اے صوفی

قسط: 33

علامہ سر محمداقبالؒ فلسفی شاعر ہی نہ تھے بلکہ وہ سیاست کے کارزارمیں بڑی گرفت رکھتے تھے۔علامہ اقبال مغربی تہذیب اور تعلیم کے حق میں نہ تھے۔ وہ نبی کریم سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ آپ نے عشق رسول سے ہی اپنی نظموں کی ابتداءکی۔ قرآن کے اسرار و رموز میںبے حددلچسپی تھی۔ علامہ خود بھی قرآن بڑی خوش الحانی سے اُونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے اور قرآن کو سنتے وقت رقت میں آ جاتے تھے۔ محترم ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال نے ایک خاص نشست میں بتایا کہ حضرت علامہ اقبال مولانا رومیؒ سے متاثر ہونے سے قبل ایک بارسرہند شریف زیارت کےلئے گئے۔ اس وقت جاوید اقبال کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے کافی وقت زیارت میں گزارا اور دُعا مانگی۔

ڈاکٹرجاوید اقبال مزید بتاتے ہیں کہ میری پیدائش کے 4 سال بعد مجھے علامہ سرہندی کی زیارت کےلئے لے گئے۔ وہاںمزار کا گنبد اونچا تھا اور علامہ نے قرآن اس قدر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیاکہ گونج سے میں ڈرنے لگا اور مجھ پر اس آواز کا خوف طاری رہا۔علامہ عام حالات میں بھی جب قرآن اُونچی آواز میں پڑھتے تو میری ایسی کیفیت ہو جاتی تھی۔ اشفاق نیاز صاحب نے ایک مقالہ تحریرکیاجو علامہ اقبال کے ایما ن افروز واقعات سے تعلق رکھتا ہے جس میں لکھا کہ عالی جناب عطا اللہ شاہ بخاری عرف” شاہ جی“ جب علامہ کے گھر آتے تو علامہ صاحب شاہ جی سے قرآن سننے کی درخواست کرتے ۔ دونوں وضو کر کے قرآن پاک سنتے اورعلامہ اکثر اشکبار ہو جاتے۔

علامہ کے ہاں علما ، صاحب فکر لو گ اکثر آیا کرتے تھے۔ آپ نے سیّد سلیما ن ندوی کوانجمن حمایت اسلام کے1927ءکے اجلاس میںتقریر کرنے کے لیے مُدعو کیا کیونکہ آپ کافی عرصہ انجمن حمایت اسلام کے سیکرٹری رہے بعد میں صدر انجمن بھی ہوئے۔ علامہ نے اُن کے اعزاز میں دعوت طعام دی جس میں مولانا ظفر علی خان ، محمد دین تاثیر ، غلام رسول مہر، عبدالمجید سا لک جیسے لوگ بھی مدعو تھے۔مولانا سلمان ندوی کے ساتھ خط و کتابت اور شعر و شاعری بھی ہوتی رہی۔ علامہ اقبال کی دعوت نہایت سادہ ہوتی تھی پرتکلّف ہونے سے پرہیز کرتے تھے۔

ایک بارقائد اعظم محمد علی جناح اُن کے ہاں تشریف لائے اُس وقت جاویداقبال چھوٹے تھے۔ علامہ نے اپنے بیٹے کو بتادیا تھا کہ آج عالی جناب حضرت قائداعظم محمد علی جناح صدرآل انڈیا مسلم لیگ نے آنا ہے۔ آپ آٹوگراف بُک تیار رکھنا۔ اُن سے دستخط لینا۔قائد اعظم علامہ کے دولت کدہ پر تشریف لائے تو جاوید اقبال نے آٹو گراف کےلئے ہاتھ آگے کیے۔ قائد نے پوچھا کیا تم بھی شعر لکھتے ہو؟ اس پر جاوید خاموش ہو گئے۔ قائداعظمؒ نے فرمایا اگر شعر نہیں لکھتے تو کیا کروگے؟ پھر جاوید خاموش رہے ۔ اس پر علامہ بولے۔سر آپ اس کو بتائیںکہ وہ کیا بنے۔گویا علامہ سر محمد اقبالؒ نے مسلم قوم کی رہنمائی اور اپنے بیٹے کی رہنمائی بھی حضرت قائد اعظم محمد علی جناحؒ سے چاہی۔

سرشیخ محمد علامہ اقبال نے مغرب سے تعلیم حاصل کی کافی عرصہ مغرب میں رہے جرمنی ،انگلستان اور دنیا دیکھی مگر اسلام سے اُن کو گہرا لگاﺅ تھا ۔ ایسا اس لیے تھا کہ اُ ن کی پرورش،تربیت میں ایک بڑی عورت (ماں) کا ہاتھ تھا۔ وہ نیک خاتون اِس قدر رزق حلال کی قائل تھیں کہ بیان کرنا مشکل ہے۔ علامہ اقبال اپنی والدہ کے انتقال پر بڑے رنجیدہ تھے اورروتے تھے۔ آپ ایک بات با ر بار دہراتے تھے۔ ”اماں جی آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا،اماں جی آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔“ دوستوں نے وضاحت چاہی تو اقبال نے نہایت تفصیل سے اپنے حالات سے پردہ اُٹھا یا ۔میں چھوٹا تھا تو میرے والد نور محمد صاحب ڈپٹی وزیر علی بلگرامی کے ہاں کپڑے سینے پر ملازم تھے اور ڈپٹی صاحب انگریز کی ملازمت کرتے تھے۔ اُن کی پنشن تھی۔ میری والدہ کو شک ہوا کہ اُن کی آمدنی شرعاً مشکوک ہے اور والدصاحب کی آمدنی سے کھانا پکتا تھا۔ لہٰذ ا والدہ نے مجھے (اقبال)اپنادود ھ پلاناپسند نہ کیا اور اپنا زیور بیچ کر ایک بکری خرید ی تاکہ میری پرورش پاک دودھ اور حلال رزق سے ہو۔گویاعلامہ کے والدین کے گھر کا ماحول اس قدر پاکیزہ تھا کیونکہ انگریز کی کمائی اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو اِس بچہ (اقبال) کی انگریز کے خلاف نفرت ضروری تھی۔THERE WAS NEVER A GREAT MAN WHO HAD NOT A GREAT MOTHER ,OLIVER SCHREINER ترجمہ:دُنیا میں کوئی بڑا آدمی نہ ہوتا اگر اس کی والدہ عظیم نہ ہوتی آلیور شیرینر) اوریہی وجہ ہے کہ علامہ کی اللہ اور رسول سے محبت ہونی تھی۔ کس قدر وہ لوگ سچے اور سُلجھے ہوئے تھے۔اِسی طرح محمد علی جناح کی والدہ نے عقیقہ پانیلی گاﺅں کی زیارت پر کیا۔ لہٰذا بڑے آدمی کے پیچھے ایک عظیم ماں کاہاتھ ہوتا ہے۔ اِن اچھے خیالات کی بدولت تو علامہ نے بھی حضرت قائد اعظم کو ہی مسلمانوں کی قیادت کے لیے چُنا ۔

محترمہ والدہ ماجدہ اورمحترم والد ماجد کے رزق حلال کی روزی کھانے والے علامہ اقبال نے اسلام اور امّت مسلمہ کےلیے فکری اور روحانی قوت کا اظہار اپنی شاعر ی سے کیا۔بڑی سوچ و بچار کے بعد1930ءمیں ہند کے مسلمانوںکے جُدا وطن کا ایک خاکہ پیش کردیا ۔ اِسی کو تصور پاکستان یا دوقومی نظریہ کہتے ہیں۔ الہ آباد میں آپ نے مسلمانوںکےلیے جُدا مملکت کا تصور اس لیے پیش کیا تاکہ مسلمانوںکی جُداگانہ ریاست ہو۔جہاںاسلام کو فروغ ملے گااورمسلمانوں کی ترقی کی راہیں مسلمانوں کےلیے ہموارہوں گی۔ ہندوستان کے مسلمان سادہ لوح اور کم تعلیم یافتہ تھے۔یہ لوگ سالہا سال سے ہندو کی چالاک چالوں کے باعث قرضوںمیں جکڑے ہوئے تھے۔ سوددر سود اور دیگر معاملات شادی بیاہ ،موت مرگ میں مسلمان ہندوکے مرہونِ منت تھے۔ علامہ اقبال راﺅنڈ ٹیبل کانفرنس میں محمد علی جناح کے ساتھ شریک رہے۔ راﺅنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد بیرسٹر محمد علی جناح ہندو کانگریس سے مایوس ہوئے اور لندن میں رہائش اختیار کر لی۔ کیونکہ اُنہوں نے پرکھ لیاتھاکہ ہندو اور کانگریس کے لیڈر کسی طرح مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دیں گے۔

علامہ اقبال مزید قائد کی شخصیت ،قابلیت سے متاثر ہوئے تو اُن کو ہندوستان واپس آنے کی ترغیب دی کہ وہ وطن واپس آئیں اور مسلمانانِ ہند کی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے رہنمائی کریں۔ ایک بڑے اونچے قدکے دانشور،سیاستدان نے مسلم لیگ میں شرکت کروائی ۔ دوسرے فلسفی اور سیاست میں عبور رکھنے والے انسان نے مسلم لیگ کی قیادت کےلیے مدعو کیا۔ جناحؒ کانگریس کو1920ءمیںہی چھوڑ چکے تھے اورانگلستان سے واپس ہندوستان آئے۔ آپ نے ایسے سیاسی افکار اور ذہانت کے پھول بکھیرے اور مسلم لیگ نے آپ کو اپنا صدر چُن لیا۔

بیرسٹر محمد علی جناح کی اپنی قانونی قابلیت ، سیاسی شعو ر اور وژن( vision ) سے چند برسوں میں انڈیا کی سیاست اور مسلم لیگ میں واضح مقام حاصل کر لیا ۔کانگریس کے لیڈر اُن کو ہندو مسلم اتحادکا پیامبر پکارنے لگے۔ اُن کا وطیرہ اخلاق جُدا تھا۔بات چیت ، نظریہ فرقہ وارانہ چپقلش کے خلاف تھا۔آپ صاف ستھری آزادی کی سیاست کرنے کے حامی تھے۔ آزادی مذہب پر اُن کا بڑا پختہ یقین تھا۔

بیرسٹر محمد علی جناح نے جب دیکھاکہ رولٹ بل Bill Rowlatt کی وجہ سے ہندوستانیوں کی (Civil Liberties) سول آزادی کو محدود کر دیا گیاتو آپ نے نہایت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امپیریل لیجسلیٹو کونسل آف انڈیا سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ۔ حالانکہ اِس معاملہ میں مذہب کا تعلق نہ تھا۔ مگر شہریوں کی آزادی کو وہ محدود نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور بعد میں اعلانیہ قانونی اعتبار سے اِس بل کی پُر زور مخالفت کی اور اس طرح خود اِس بل کی مخالفت ہونے لگی۔ آپ نے امرتسر میں جلیانوالہ باغ کی قتل و غارت کا منظر پیش کیا اورجگہ جگہ ملک میں فساد ہونے لگے۔ مگر محمد علی جناح نے تقریباً 16 (سولہ)الفاظ میں نقطہ نظر یوں پیش کیا۔ جلیانوالہ باغ امرتسر میں انگریز کی بربریت کے نشان موجود ہیں۔ NO MAN'S LIBERTY SHOULD BE TAKEN AWAY FOR A SINGLE MINUTE WITHOUT A PROPER JUDICIAL INQUARY" ”کسی انسان کی اس ملک میں آزادی اظہار ایک منٹ کےلئے بھی محدود نہیں کی جاسکتی۔ جب تک کہ اُس کے خلاف قانونی تفتیش شامل نہ ہو۔“

وہ لوگوں کے حقوق کےلئے لڑنے والے قانون دان اور جوشیلے بیرسٹر تھے۔ تاہم اپنے حقوق کےلئے مزاحمت کرنا جانتے تھے۔ جس طرح بمبئی میں جناح ہال کے سلسلے میں اس وقت کے گورنر ولنگڈن کےلئے دعوت استقبالیہ رکھی گئی تھی۔ آپ نے ہمیشہ سول لبرٹی کےلئے جدوجہد کی۔ جناح کو اِن قانونی وجوہات پر لوگوں نے فخر انڈیا(PRIDE OF INDIA) کا خطاب دیا۔کچھ ہندو مسلم اتحاد کا داعی پکارنے لگے۔اُن کے حق میں لوگوں نے نظمیں لکھنی شروع کردیں ۔

مزے کی بات یہ ہے کہ سیاست میں اُن کی دلچسپی لندن کے طالبعلمی کے زمانہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے دادابائی نوروجی کے ہاﺅس آف کامن کے انتخاب میں اُن کی الیکشن تحریک میں حصہ لیا۔ ان کے ہمراہ اور بھی انڈین طالب علم تھے۔ خاص کر سی آر داس تھے۔ نوجوان جناح نے انڈین سیاستدان کا کردا ر ادا کیا۔ بیرسٹری کی ڈگری لیکر واپس آئے تو بمبئی ریذیڈنسی میں ملازمت کی۔ بڑے کامیاب ایڈمنسٹریٹر رہے۔ اِس وقت انڈین نیشنل کانگریس ہندوستانیوں کی سیاسی پارٹی تھی۔ آپ نے اس کے 1904ءکے اجلاس میں شرکت کی۔1906 ءمیں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی جانی تھی۔ آپ نے کلکتہ میں دادا بائی نوروجی کی جانب سے کانگریس کے پلیٹ فارم سے پہلی تقریر کی اور اپنی قابلیت کومنوا لیا۔ مفکر ٹی ای لارنس نے اپنی مشہور کتاب سیون پلیرز آف وزڈم میں یوںتحریر کیا:

”تمام انسان خواب دیکھتے ہیںمگر ایک جیسے خواب کبھی نہیں ہوتے۔ جو لوگ خواب رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیںاُن کی دھندلی گہرائی سے نجات ہوتی ہے اور اُن کے دماغ میں ،نیند سے اُٹھنے پردِن کی روشنی میں کچھ یاد نہیں ہوتا“۔

تاہم جو لوگ خواب دِن کی روشنی میں کھلی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو وہی لو گ خطرنا ک ہمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو عمل کرتے ہیں حوصلہ سے کرتے ہیں۔ اپنے خواب کو عمل میں لاتے ہیں۔آنکھ کھُلی رہتی اور مشکل حل ہو جاتی ہے۔

ایم اے جناح نے پاکستان کاخواب، مسلمانوں کے وطن کا خواب اپنی کھُلی آنکھ سے دِن کے وقت دیکھا اور خواب کی تکمیل کے لیے دن رات کام کیا اور برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی۔ ( جاری ہے )

کتاب ”مسلم لیگ اورتحریکِ پاکستان“ سے اقتباس (نوٹ : یہ کتاب بک ہوم نے شائع کی ہے، ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔ )