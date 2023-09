عمر اکمل نے اہلیہ کیساتھ تصویر شیئر کردی

لاہور(آئی این پی)قومی کرکٹر عمر اکمل نے اہلیہ اور بچوں سمیت تصویریں شیئر کی ہیں،کرکٹر عمر اکمل نے اہلیہ نور عمر کی سالگرہ کی مبارکباد دی ہے،عمر اکمل کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے پوسٹ کے کیپشن میں لکھنا ہے کہ میری ہمسفر کو سالگرہ مبارک ہو،عمر اکمل کی دوسری تصویر میں انہیں اپنی اہلیہ اور تینوں بچوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے،تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمر اکمل اور ان کی اہلیہ نے ایک سا رنگ، سرخ لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔

Happy birthday to my better half @NoorUmar6 pic.twitter.com/2Mewmo0PAX