پاک بھارت ٹاکرے سے قبل ویرات کوہلی اور روہت شرما کی پاکستانی کھلاڑیوں سے ملاقات، ویڈیو دیکھیں

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)ایشیا کپ میں کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے میں کل پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی، میچ سے قبل ویرات کوہلی پاکستانی کھلاڑیوں میں گھل مل گئے۔

میدان میں جب مقابلہ ہوگا تو ہوگا، میچ سے پہلے پریکٹس کی سائیڈ لائن پر پاکستانی اور بھارتی کھلاڑی دوستوں کی طرح ملے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھا، ہنسی مذا ق کیا اور میچ کے لیے گُڈ لک کہا۔کینڈی میں ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے میچ سے قبل آخری پریکٹس سیشن کیا گیا، جس کے دوران بھارتی ٹیم کے اسٹار کھلاڑی اور سابق کپتان ویرات کوہلی پاکستانی کھلاڑیوں میں گُھل مل گئے۔

شاداب خان اور فاسٹ باولر شاہین آفریدی نے اُن سے ملاقات کی، کچھ ہنسی مذاق بھی ہوا، میدان میں پریکٹس کے دوران کوہلی کو پاکستانی فاسٹ باولر حارث رؤف نظر آگئے، کوہلی اُن کے پاس گئے، گلے ملے، خیریت دریافت کی اور میچ کے لیے اُنہیں گُڈ لک کہا۔

