”مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ ویسٹ انڈین ٹیم میں مجھے دوبارہ شامل کرلیا گیا ہے اور اب میں ۔۔۔ “ پاکستانیوں کے پسندیدہ کپتان ڈیرین سیمی نے مداحوں کو خوشخبری سنادی

کنگسٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانیوں کی انتہائی پسندیدہ شخصیت اور پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ونڈیز ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں اور پاکستان آرہے ہیں۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ڈیرن سیمی نے لکھا ’ مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں دوبارہ قرمزی (Maroon) رنگ پہننے لگا ہوں ، سیریز کھیلنے کیلئے پاکستان کیلئے روانہ ہورہا ہوں‘۔ڈیرن سیمی کا کہنا تھا کہ ان کا اپنی قومی ٹیم کے ساتھ سفر ختم ہوچکا ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ سفر ابھی باقی ہے۔

I thought it was over.. I guess it's not.. #BackInTheMaroon ???????????????? pic.twitter.com/ihamwbzjUI — Daren Sammy (@darensammy88) April 1, 2018



ڈیرن سیمی کی جانب سے یہ ٹویٹ کرتے ہی مبارکبادوں کی لائن لگ اور مداح خوشی سے نہال ہوگئے۔اداکارہ ثنا بچہ نے ڈیرن سیمی کو واپسی پر خوش آمدید کہا۔

Great to hear you deserved this you can make the difference...???????????????????????????????????????????????? — Abdul Rehman (@AbdulRehmanCC) April 1, 2018



عِزہ سید نامی ایک خاتون نے لکھا کہ اگر تو یہ اپریل فول ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے لیکن اگر یہ بات درست ہے تو ہم کس کو سپورٹ کریں،پاکستان کو یا سیمی کو ؟ یہ بہت ہی مشکل ہوگا۔

Ok if this is an april fools prank its brutal , and if its not then WHO WILL WE SUPPORT? Sammy or pakistan? Tough decision — Ezza (@EzzaSyed) April 1, 2018



یہ ٹویٹ کرنے کے لگ بھگ ایک گھنٹے بعد ہی ڈیرن سیمی نے ایک اور وضاحتی ٹویٹ کیا اور مداحوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپریل فول پرانک تھا ، وہ قرمزی رنگ دوبارہ نہیں پہن رہے۔ انہوں نے اس بات پر خوشی کا بھی اظہار کیا کہ بہت سے لوگ انہیں ونڈیز ٹیم میں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔

I am sorry guys... but wow so many ppl want to see me back.. #AprilFoolsPrank pic.twitter.com/vzJiCTQFfN — Daren Sammy (@darensammy88) April 1, 2018



ڈیرن سیمی کی جانب سے وضاحت آنے کے بعد مداحوں نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا لیکن اکثر نے ڈیرن سیمی کے ساتھ محبت ہی دکھائی۔ نعمان خان نے کہا ڈیرن سیمی پاکستان آئے یا نہ آئے وہ ہمارے دلوں میں بستا ہے، ڈیرن سیمی زندہ باد۔

You come in Pakistan or not

But you still in our Hearts.

Darren Sammy Zindabad???? — Noman Khan (@TheNoman_Khan) April 1, 2018



ڈاکٹر سید محمد علی نے ڈیرن سیمی کے اس مذاق کو کچھ زیادہ ہی دل پر لے لیا اور کہا کہ وہ سیمی کی واپسی کی خبر سن کر بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں نے اس بارے میں اپنے بھائی کو بھی بتایا تھا لیکن اگر سیمی پاکستان نہیں بھی آرہا تو پھر بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ’ دل سے تو نہ کھیلو یار ‘۔

I was so happy after reading your tweet... Just told my brother that @darensammy88 is coming to Pakistan again.



Still.... We love you. Dil se to na khelo yar ???????????????????? — Dr. Syed Muhammad Ali (@syed2404) April 1, 2018

I am not going to watch series now

if you are not playing it — Syeda Mahinu Shah ???? (@syedamahinu) April 1, 2018

Not cool Sammy. Not cool. ???? — mirza (@_a_mirza) April 1, 2018

really miss u in this series captain no joy without you in this series — my name is khan (@mohamma59950606) April 1, 2018

