گلبرگ میں 150 خواتین کی سائیکلنگ، حفاظت پر پولیس کی بھاری نفری تعینات

لاہور (ویب ڈیسک)گلبرگ کے علاقہ میں ڈیڑھ سو کے قریب خواتین کے گروپ نے سائیکلنگ کی۔ ان خواتین نے میرا جسم میری مرضی کے علاوہ ہمارا معاشرہ ہماری سڑکیں، عورت راج آکے رہے گا، آؤ ہم یہ کر سکتے ہیں سمیت دیگر تحریروں پر مبنی پلے کارڈز آویزاں کر رکھے تھے۔

خواتین نے رک کر دیکھنے والے شہریوں کو کھری کھری سنانے کے علاوہ موبائل فوٹیج بنانے کی کوشش کرنے والے دو لڑکوں کی پٹائی بھی کی، زیادہ ترسائیکلیں نئی تھیں، یہ خواتین کافی دیر لبرٹی چوک میں کھڑی رہیں۔

3rd Annual Girls on Bikes Rally organized by @girlsatdhabas and Girls on Bikes - Lahore to reclaim public spaces for women! What a wonderful event! And what an amazing turnout!

Aurat ka pahiya chalney do!#cycling #cyclist #womenempowerment #womenpower #girlpower #GirlsOnBikes pic.twitter.com/G4d2gqgOuK