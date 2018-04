بھارت نے کشمیر میں کونسا خطرناک ترین اسرائیلی ہتھیار استعمال کرنا شروع کردیا، تصاویر سامنے آگئیں

میرپور، جموں (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کا خون پانی کی طرح بہانا شروع کردیا اور صرف گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں 20نوجوانوں ریاستی طاقت کے استعمال سے ابدی نیند سلادیا اور اب انکشاف ہوا ہے کہ پیلٹ گنز اور دیگر ہتھیاروں کے بعد اب بھارت نے مقبوضہ وادی میں اسرائیل ساختہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال شروع کردیا جو گھروں کو سیکنڈز میں جلا کر راکھ کردیتے ہیں۔

Indian Forces used secret Israeli weapon /chemical compound RD 2PNG today in Dragad village,south of Shopian Kashmir & left these houses in heaps of ashes, rubble, agony, memories & cries. #KashmirBleeds pic.twitter.com/MYygEvngoa



میڈیا رپورٹس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کیخلاف ضلع کچہری سے چوک شہیداں تک ریلی نکالی گئی جس میں سینکڑوں شہریوں نے شرکت کی اوربھارت مخالف نعرے لگاتے رہے۔ دوسری طرف بھارتی فوج نے آپریشنز کے دوران اسرائیلی ساختہ کیمیائی ہتھیار استعمال شروع کردیئے ہیں جو لمحوں میں ہرچیز جلا کر راکھ کردیتے ہیں اورپلوامہ میں تین نوجوانوں جہانگیر خاندے، کفایت احمد اورفیصل احمد کی لاشیں کیمیائی ہتھیاروں کے حملے میں جلے ہوئے گھروں کے ملبے سے ملی ہیں، جو جلنے کی وجہ سے شناخت کے قابل بھی نہ رہیں۔

what is #Indianarmy Using in Kashmir?

Is it not Chemical Weapon name (Yperite) (OPCW) Phosgene???

This is Using in #Kashmir on #Kashmiris

????????#India Stop using or????????#Pakistan will destroy your all chemicals including you#EVMहै_तो_बीजेपी_है #WorldDisabilityDay #UnitedNations pic.twitter.com/0lQzvv7ynL