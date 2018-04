”جب اس ڈبے کے منہ والی کو۔۔۔“ فیروز خان کی دلہن پر پاکستانی خواتین نے حملہ کر دیا، ایسی بات کہہ دی کہ سن کر آپ کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف اداکار فیروز خان کی شادی کے خوب چرچے رہے ہیں کیونکہ شوبز سے منسلک شخصیات کی جب شادی ہوتی ہے تو عام لوگوں کی توجہ حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا لیکن فیروز خان کی شادی کو لے کر کچھ لوگ اخلاقیات ہی بھول گئے ۔

فیروز خان کی شادی تو گھر والوں کی پسند سے ہوئی اور یہ بالکل ایک ذاتی معاملہ تھا لیکن اداکار کے مداحوں نے اسے سوشل میڈیا کا ’ہاٹ ٹاپک‘ بنایا تو ہر جانب اسی کے چرچے ہونے لگے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ صارفین کی اکثریت فیروز خان کی دلہن کو برا بھلا کہتی رہی۔

دعا طارق منصور نامی صارف نے اس جانب توجہ دلاتے ہوئے لکھا ”کچھ لڑکیاں فیروز خان کی بیوی کو بددعائیں اور گالیاں دے رہی ہیں۔۔۔

’یہ تو بچی ہے، توبہ اس کے حساب سے تو بہت بری ہے۔ ان کی طلاق تو پکی ہے۔ لڑکی کو تو دیکھو ذرا۔

فیروز خان کے حساب سے بہت بری ہے۔

کہاں فیروز خان اور کہاں یہ عجیب سی بچی۔‘

یہ سب کہنے والی لڑکیاں ”گرل پاور“ کی باتیں کرتی ہیں! ہاہاہاہاہاہا“

