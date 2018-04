’شادی کی جن تقریبات میں یہ کام ہورہا ہو، وہاں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے‘ نکاح خوانوں نے تہلکہ خیز اعلان کردیا، شادی کی تیاریاں کرنے والوں میں کھلبلی مچا دی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے معروف شہر دیوبند کے قاضی ان شادیوں میں نکاح نہ پڑھانے کا اعلان کر دیا ہے جن میں موسیقی اور رقص ہو گا۔ قاضی شہر مفتی اظہر حسین کا کہنا ہے کہ وہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے جن میں ڈی جے ہوں گے کیونکہ اسلام میں ڈی جے جائز نہیں ہیں۔

بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ”ہم ان شادیوں میں نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں ڈی جے ہو گا یا جہاں موسیقی اور رقص ہو گا۔ یہ اسلام کے منافی ہیں اور ہم لوگ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے۔“ انہوں نے مزید کہا کہ ”اگر ناچ گانے شادی سے قبل ہوتے ہیں اور قاضی کو اس کا علم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔“

