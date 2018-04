بھارتی فوج کو الرٹ کردیاگیا کیونکہ ۔ ۔ ۔ایسی خبرآگئی کہ پورے بھارت میں ہنگامہ برپا ہوگیا، سارا نظام درہم برہم

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) نچلی ذات ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف شمالی اور وسطی بھارت کی متعدد ریاستوں میں دلت سڑکوں پر آگئے اور ہنگامے پھوٹ پڑے، بڑے شہر میں کرفیو نافذ کرکے فوج کو الرٹ کردیاگیا جبکہ ہنگاموں میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق نچلی زات ایکٹ پر سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف دلتوںنے پورے بھارت میں احتجاج شروع کردیا اور حالات خراب ہونے کے بعد حکومت نے فیصلے کیخلاف نظرثانی اپیل دائر کردی ۔ بھارتی پنجاب میں کاروبار،تعلیمی ادارے اور ٹرانسپورٹ مکمل طورپربند ہے ، میرٹھ میں تھانہ جلا دیا گیا، پٹنا میں مختلف مقامات پرٹرینیں روکی گئیں،

Goons participating in #BharatBandh are resorting to Violence, Pelting Stones, Stopping Trains, Damaging Property, Blocking Road Traffic,even #CBSE exams have been postponed in #Punjab because of them.



Govt must Recover the costs of all damage caused by them & Jail violent ones. pic.twitter.com/p0J8firsYb