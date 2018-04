”ویسٹ انڈین ٹیم جلد آؤٹ ہو گئی کیونکہ جان زیادہ پیاری ہے“ بھارتی شخص نے پہلے ٹی 20 میچ کے بعد ایسی بات کہہ دی کہ ہر پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گیا، پھر پاکستانیوں نے کیا کچھ کیا؟ دیکھ کر آپ کی بھی ہنسی نہ رکے گی

لاہور (کامران اکرم) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری کے لاہور میں پلے آف میچز اور کراچی میں فائنل میچ ہونے کے بعد ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان نے کراچی میں بھی انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھول دئیے ہیں لیکن پاکستان کی یہ کامیابی بھارتیوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔

پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اتوار کے روز کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو 143 رنز سے شکست دی۔ پاکستان نے 203 رنز بنائے اور ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈین ٹیم 13.4 اوورز میں 60 رنز پر ڈھیر ہو گئی جس پر بھارتیوں نے اپنے دل کی بھڑاس کچھ ایسے طریقے سے نکالنا شروع کر دی کہ ہر پاکستانی ہی آگ بگولہ ہو گیا۔

ایک بھارتی ٹوئٹر صارف نے اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ”پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 143 رنز سے شکست دیدی۔ ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 13.4 اوورز میں 60 رنز پر آﺅٹ ہو گئی کیونکہ زندگی جیت سے زیادہ پیاری ہے“

Pakistan Beat West Indies By 143 Runs. West Indies Got All-out On 60 In 13.4 Overs. Because Life Is More Important Than Victory. ????????????#PAKvWI #PAKvsWI #WIvsPAK — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) April 1, 2018



یہ تبصرہ سامنے آیا تو پاکستانی آگ بگولہ ہو گئے اور پھر دونوں ممالک کے صارفین کے درمیان لفظی جنگ کا آغاز ہو گیا اور جس کے منہ میں جو کچھ آیا، وہ بولتا چلا گیا۔

محمد آصف نامی صارف نے لکھا ”یہی ویسٹ انڈین سکواڈ بھارت کو آسانی سے شکست دیدیگا“

the same west indies squad will beat india easily..........???????? — muhammid asif (@asifrazakp) April 1, 2018

ستیا نے پاکستان آنے والے ویسٹ انڈین کھلاڑیوں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”ارے بھائی ویسٹ انڈیز کے بہترین کھلاڑی تو آئی پی اییل کھیلنے کیلئے بھارت میں ہیں۔۔۔ تو وہاں کون کھیل رہا ہے۔۔۔ دیکھ لے۔۔۔ سب بچہ پارٹی ہے“

Are bhai west indies ke best players to ipl keliye india me hai,,,to wahan kaun khel rahe hai ,,dekhle,,sab bacha party hai???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/51N1qBXLer — Satya (@Aditya18029144) April 1, 2018

محمد آصف نے لکھا ”بیسٹ وہ انڈیا میں ہوتے ہیں۔۔۔ انڈیا کے خلاف ہر کوئی بیسٹ ہوتا ہے۔۔۔ اور پاکستان کے سامنے آتے ہی ہوا نکل جاتی ہے۔۔۔ گیل کا ریکارڈ چیک کر، ساری لیگز میں پی ایس ایل میں نہیں چلتا۔۔۔ اس دفعہ تو کسی فرنچائز نے پی ایس ایل میں لیا ہی نہیں اسے“

best woh india mey hote hain .......india ke against har koi best hota hai...... aur pakistan ke samne aate hi hawa nikal jaati hai...gayle ka record check kar sare leagues mein PSL mein nahi chalta.....iss dafa toh kisi franchiae ne psl mein nahi liya usse???????????? — muhammid asif (@asifrazakp) April 1, 2018



آکاش نے لکھا ”تقریباً پوری ویسٹ انڈین ٹیم آئی پی ایل کھیلنے کیلئے انڈیا میں ہے تو پاکستان کون کھیلنے گیا ہے“

Almost Westindies team tho India mein hai IPL keliye tho Pakistan kiske sath kelne gayi hai???????? — Akash Hakki (@akash_hakki) April 1, 2018

اتکرش نے لکھا ”ویسٹ انڈین ٹیم پہلے روز بچ گئی، دو دن اور رہتے ہیں“

so the windians survive the first day. 2 more to go. May the force be with them — Utkarsh (@utkarshnigam76) April 1, 2018

آیوشمن تیواری نے لکھا ”اپریل فول بن گئی پاکستان کی ٹیم۔۔۔ اب سوچ رہی ہو گی کہ بیسٹ ٹیم ہے وہ“

April fool ban gai pakistan ki team...ab soch rhi hogi ki best team hai wo???????? — Ayushman tiwari (@Ayushmantiwar15) April 1, 2018



منیش شرما نے لکھا ”ڈر کے آگے جیت ہے۔۔۔ اور جیت کے آگے گولی۔۔۔ اس لئے ویسٹ انڈیز والے ڈرنا ضروری ہے“

Dar k aage jeet he...

Or jeet k aage goli...

Isliye Wi vale " dar na jruri he "???? aim krke aaye he — manish sharma (@s7manish) April 1, 2018

ثانیہ مرتضی نے جواب میں لکھا ”ہر ایک کو اپنی طرح ڈرپوک اور بزدل سمجھ رکھا ہے“

Har ek ko apni tarah darpok or buzdil samajh rakha hy????????✌ — Saniamurtaza (@Saniamurtaza3) April 2, 2018

مجیب الرحمان نے لکھا ”ٹوائلٹس ’انڈین فکسنگ لیگ‘ سے زیادہ ضروری ہیں“

toilets are more important than indian fixing league — mujeeb ur rehman (@muji13031995) April 2, 2018

عطاءالمنان نے چیمپینز ٹرافی فائنل کا سکور کارڈ شیئر کرتے ہوئے لکھا ”تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔۔۔ کیونکہ بے شرمی کی بھی انتہاءہوتی ہے“