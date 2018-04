کر س گیل ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے ساتھ پاکستان تو نہیں آئے لیکن ان کی ویڈیو سامنے آ گئی ، اس میں وہ کیا کر رہے ہیں ؟ جواب آپ کے تمام اندازے غلط ثابت کر دے گا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ویسٹ انڈیز کی ٹیم کراچی میں آج پاکستان کے خلاف اپنا دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنے جارہی ہے جس کیلئے کھلاڑی اور شائقین کرکٹ پرجوش نظر آ رہے ہیں تاہم کرس گیل پاکستان تو نہیں آئے لیکن ان کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق کرس گیل نے ویسٹ انڈین ٹیم کے ہمراہ دورہ پاکستان کیلئے انکار کر دیا تھا تاہم اب و ہ ممکنہ طور پر کسی بیچ پر چھٹیاں منا رہے ہیں جہاں سے ان کے ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو سامنے آ گئی ہے ۔

کر س گیل ایک بوٹ پر سوار ہیں جس میں میوزک کا بھی اہتمام کیا گیاہے اور اس موقع پر سپیکرز میں پنجابی گانا ’منڈیاں تو ں بچ کے رہیں ‘ بجایا جارہاہے جس پر کرس گیل بھنگڑا ڈال رہے ہیں اور چھٹی کا مزہ لوٹ رہے ہیں ۔

ویڈیو دیکھیں:

This man is the real entertainer in game and out side ground too... #ipl #ChrisGayle pic.twitter.com/ELDzpUUs3z