دوسرا مقابلہ ، پاکستان نے سیریز اور ویسٹ انڈیز نے دل جیت لیے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان نے ویسٹ انڈیزکودوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں82رنز سے شکست دے کرسیریز میں 2-0کی فیصلہ کن برتری حاصل کرلی ہے،206رنز کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز123رنز پر ہی ہمت ہار گئی۔

Pakistan won by 82 runs!

OUT! 19.2 Hussain Talat to Odean Smith

