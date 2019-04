مریم نواز نے نواز شریف اور بیگم کلثوم نواز کی شادی کے موقع پر لی گئی تصویر شیئر کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی مرحومہ اہلیہ کی شادی کو 48برس بیت گئے ،اس حوالے سے مریم نواز نے اپنے والدین کی شادی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے والدہ کلثوم نواز کی جدائی پر دکھ کا اظہار کیا ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز نے اپنی والدہ مرحومہ کے حوالے سے کہا کہ آپ کی کمی تکلیف دہ ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کی موت اس پیار کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جس نے ہمیں آپس میں جوڑ کر رکھا ہوا ہے ۔ہم نے مل کر جو یادیں بنائیں وہ ہمارے دلوں اور ذہنوں میں زندہ رہیں گی ۔اللہ آپ کو جنت عطا کرے ،آمین ۔مر یم نواز نے اپنی امی اور ابو کو شادی کی 48ویں سالگرہ کی مبارکباد بھی دی ۔

Your loss is painful beyond words but your death will not destroy the love that connects us all. The memories we made together will stay alive in our hearts & minds. May your body & soul be in peace. Ameen. Happy 48th wedding anniversary Abu & Ami ❤️ pic.twitter.com/FvBrokunKI