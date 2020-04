جہانگیر ترین نے ایک اور وعدہ پورا کردیا، اعلان کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سینئر رہنما جہانگیر خان ترین نے کہا ہے کہ انہوں نے عوام کو سستی چینی فراہم کرنے کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں جہانگیر خان ترین کا کہنا تھا کہ یوٹیلٹی سٹورز کو 20 ہزار ٹن چینی 67 ہزار روپے فی ٹن کے حساب سے فراہم کرنے کا ٹینڈر جمع کرا دیا ہے۔

As promised on @nadeemmalik's show, I've fulfilled my commitment to supply 20,000 tons sugar at Rs 67000/Ton in the tender today.

Last tender was opened on 17th March, in which 20,000 ton sugar was bought at Rs 79500/Ton

A direct relief of Rs 25 crore to Awam, Alhamdulillah. pic.twitter.com/UYT4cZsq3c