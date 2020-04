"میری مسکراہٹ اندرونی خوشی کو ظاہرکررہی ہے جو۔۔۔صوبائی وزیرصحت نے اپنی ...

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے پنجاب میں بنائے گئے قرنطینہ سنٹر میں بنائی گئی ان کی تصویر شیئر کردی، تصویر میں انہیں ہاتھ لہراتے ہوئے اپنی خوشی کااظہار کرتے دیکھا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر یاسمین راشد نے تصویر کے ساتھ کیپشن لکھا کہ "میری مسکراہٹ اندرونی خوشی کو ظاہرکررہی ہے جو ایک سنگ میل عبور کرنے پر ہورہی ہے تاہم میرے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا میرے لیئے زیادہ اہم ہے۔ انشااللہ باہمی اتحاد سے ہم اس (کورونا وائرس) کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے"۔

Sitting there, the smile betrays my inner happiness at the milestones achieved, but more importantly from the satisfaction of serving my people well.

A resilient people, I know we will pull through it together In sha Allah#TogetherWeCan pic.twitter.com/S47TLQPlyb