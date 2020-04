"کسی مرد کا ساتھ ملے یا نہ ملے بچے ضرور پیداکروں گی" معروف گلوکارہ نے واضح ...

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف پاپ سنگر ریحانہ کہتی ہیں کہ چاہے کسی مرد کا ساتھ ملے یا نہ وہ آئندہ سالوں میں ماں ضرور بنیں گی اور دس سال میں تین سے چار بچے پیدا کریں گی۔

ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ریحانہ سے پوچھا گیا کہ وہ آئندہ دس سالوں میں خود کو کہاں دیکھتی ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ وہ تین سے چار بچے پیداکریں گے یا تو کسی پارٹنر کے ساتھ یا پھر کسی بھی پارٹنر کے بنا۔

Rihanna has said she will have children in the next few years - with or without a man https://t.co/JP8KLudi6g