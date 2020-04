حکومت ڈیم فنڈ کے پیسوں کا کیا کرنے جارہی ہے؟ کورونا سے جنگ میں خرچ نہیں کرے گی بلکہ ۔۔۔

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جمع ہونے والے ڈیم فنڈ کے پیسوں کو ڈیم پر خرچ کرنے کیلئے حاصل کیاجائے گا۔

وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ٹوئٹر پر کہا کہ لوگ دیامر بھاشا ڈیم اور ڈیم فنڈ کے بارےمیں پوچھتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پراجیکٹ پر اب تک 99 ارب روپے خرچ کیے جاچکے ہیں، زیادہ تر اخراجات زمین کے حصول پر ہوئے ہیں، واپڈا کی جانب سے آنے والے چند ہفتوں کے دوران ڈیم اور اس کے سٹرکرچ کے حوالے سے ٹھیکے دینے والا ہے، دیا مر بھاشا ڈیم کی تعمیر انشاء اللہ 2027-28 میں مکمل ہوجائے گی۔

People asking about status of diamir bhasha dam & dam fund. Rs. 99 billion has been spent on the project so far, mainly for land acquisition. Wapda plans to award contract for dam & allied structures in next few weeks. Completion inshallah 2027-28. (1/2)

اسد عمر نے بتایا کہ ڈیم فنڈ سپریم کورٹ کی زیر نگرانی ہے جس میں اب تک 12 ارب روپے کی رقم جمع ہوئی ہے، حکومت سپریم کورٹ سے درخواست کرنے والی ہے کہ یہ رقم ڈیم کی تعمیر پر اخراجات کرنے کیلئے ریلیز کی جائے۔

Dam fund which is kept under the supervision of the supreme court has Rs. 12 billion in it and govt will be requesting use of this money as part of the expenditure to construct the dam