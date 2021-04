کورونا میں مبتلا سچن ٹنڈولکر کے لیے وسیم اکرم کا نیک خواہشات کا اظہار، اہم مشورہ بھی دیدیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )لیجنڈری فاسٹ باؤلر وسیم اکرم نے کورونا میں مبتلا بھارتی بلے باز سچن ٹنڈولکر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئےکہ ہسپتال میں 2011 کے کرکٹ ورلڈکپ کی سالگرہ کا جشن منائیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ جب آپ 16 سال کے تھے آپ نے تب بھی دنیا کے بہترین باؤلر کو اچھے طریقے سے سامنا کیا،مجھے امید ہے کہ آپ کو کورونا کو بھی چھکے کی مانند باہر پھینکوں گے،دعا ہے آپ جلد صحت یاب ہوں۔بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر آپ ہسپتال میں سٹاف کے ہمراہ 2011 کے کرکٹ ورلڈکپ کی سالگرہ کا جشن منائیں۔

Even when you were 16, you battled world’s best bowlers with guts and aplomb... so I am sure you will hit Covid-19 for a SIX! Recover soon master! Would be great if you celebrate India’s World Cup 2011 anniversary with doctors and hospital staff... do send me a pic! https://t.co/ICO3vto9Pb