بابر اعظم نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کرلیا

سنچورین(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی کپتان بابر اعظم نے اپنی 13 وین سینچری سکور کرنے کے ساتھ ہی ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کرلیا ہے۔

وہ کم ترین اننگز میں 13 سینچریاں سکور کرنے والے بلے باز بن گئے ہیں۔جنوبی افریقہ کے خلاف ان کی یہ پہلی سینچری تھی۔بابر اعظم نے اپنی 13وین سینیچر ی 103 گیندوں پر مکمل کی تھی جس میں 17 چوکے شامل تھے۔اس سینچری کے بعد امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ شاندار سینچری کی بدولت وہ بھارتی کپتان ویرات کوہلی سے ون ڈے کرکٹ میں نمبر ون کی رینکنگ بھی اپنے نام کرلیں گے۔بابراعظم نے 76 اننگز میں 13 سنچریاں بنائیں جب کہ ہاشم آملہ نے 83، ویرات کوہلی نے 86، ڈی ‏کوک نے 86 اور ڈیوڈ وارنر نے 91 اننگز میں یہ سنگ میل عبور کیا۔

