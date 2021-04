رکن قومی اسمبلی صداقت  عباسی کورونا کی زد میں، گھر میں بند ہو کر عوام سے اپیل کردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف(پی ٹی آئی)کے رکن قومی اسمبلی صداقت علی عباسی بھی عالمی موذی مرض کورونا کی زد میں آ گئے ہیں،کورونا کی علامات اور ٹیسٹ مثبت آنے پر انہوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے صداقت علی عباسی نے لکھا کہ میرا کرونا ٹیسٹ مثبت آیاہے ،علامات شدید ہیں, ڈاکٹرنے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی اس مرض کےتمام متاثرین پر خصوصی رحم کریں، آمین خدارا احتیاط کریں۔

I have tested positive for Covid-19. May Allah have mercy on all affectees. Need prayers. Pls follow SOPs

