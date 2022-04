وزیراعلیٰ پنجاب کا معاملہ، جہانگیر ترین گروپ کس امیدوار کی حمایت کرے گا؟ فیصلہ کرلیا وزیراعلیٰ پنجاب کا معاملہ، جہانگیر ترین گروپ کس امیدوار کی حمایت کرے گا؟ ...

لاہور ، لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) جہانگیر ترین گروپ نے پنجاب میں متحدہ اپوزیشن کے وزیراعلیٰ کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ کرلیا، یہ خبر سابق وزیر خزانہ اور لیگی رہنماء اسحاق ڈار نے دی ۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ "ٹوئٹر" پر اسحاق ڈار نے لکھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ مشاورت کا حتمی دور نتیجہ خیز رہا، ترین گروپ وزیراعلیٰ پنجاب کے لیے حمزہ شہبازشریف کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ جہانگیر ترین اور ترین گروپ کی حمایت کو سراہتے ہیں۔

Had fruitful final round of discussion with Mr Jehangir Khan Tareen.

Mutually concluded that #JKT_Group will support joint Opposition's candidate, Mr Hamza Shehbaz Sharif, for the slot of Chief Minister, Punjab.

Deeply appreciate support of #JKT and #JKT_Group

— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) April 1, 2022

اس سے قبل سینٹرل لندن میں پارک لین پر واقع ایک ریسٹورنٹ میں جہانگیرترین اور اسحاق ڈار کی ہوئی جبکہ عینی شاہدین کے مطابق جہانگیر ترین دو مزید افراد کے ہمراہ ملاقات کیلئے پہنچے تھے۔انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا دعوی تھا کہ اسحاق ڈار اپنے ڈرائیور اور ایک شخص کے ہمراہ 25 منٹ تاخیر سے ملاقات کیلئے پہنچے، ان کی یہ ملاقات تقریباً دو گھنٹے سے زائد وقت جاری رہی ۔

بتایا گیا ہے کہ رہنماوں نے ایک دوسرے کے احوال معلوم کرنے کے علاوہ سیاست پر بھی مفصل بات چیت کی، فریقین نے مستقبل میں مل کر کام کرنے کے آپشنز پر غور کیا، جہانگیر ترین تقریباً چھ ہفتے قبل علاج کی غرض سے برطانیہ پہنچے تھے، وہ نیو بری میں اپنی رہائش گاہ پر مقیم ہیں۔