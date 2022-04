عمران خان فائٹرہیں، وسیم اکرم کا موقف بھی آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کے سابق کرکٹروسیم اکرم کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان فائٹرہیں اوران کی جنگ ملک کے لئے ہے۔

سابق کرکٹروسیم اکرم نےٹوئٹرپرپیغام میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان فائٹرہیں۔ وہ اپنے لئے نہیں بلکہ جس کی نمائندگی کررہے ہیں اس کے لئے لڑنے ،جیتنے اورقیادت کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔

He was born to lead, fight & win, not for himself but for what he is representing.

It’s not the position or power or name he’s fighting for,

Its his destiny!

And the game is not over yet!#IstandwithImranKhan #NeverGiveUp pic.twitter.com/NXr5G83xVC