امریکہ اور کینیڈا میں بھی آج پہلا روزہ ہے

نیویارک (طاہر محمود چوہدری سے) امریکہ اور کینیڈا میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز بروز ہفتہ، 2 اپریل سے گیا ہے. نارتھ امریکہ کے بڑے ممالک امریکہ اور کینیڈا میں مقیم مسلم کمیونٹیز کی اکثریت نے 2 اپریل بروز ہفتہ کو پہلا روزہ رکھا. مساجد میں نماز تراویح بروز جمعہ، یکم اپریل کو ادا کی گئیں.

امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک ٹوئٹر پیغام میں امریکہ سمیت دنیا بھر میں میں بسنے والے مسلمانوں کو رمضان کریم کی آمد پر مبارکباد دیتے ہوئے اپنی اور اپنی اہلیہ جِل بائیڈن کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے.

Jill and I extend our best wishes to Muslim communities here in the United States and around the world on the beginning of Ramadan. From the People’s House to your own homes, we wish you and your loved ones a blessed and prosperous month. Ramadan Kareem!