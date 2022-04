آسٹریلوی ٹیسٹ کپتان پیٹ کمنز کی مسلمانوں کوماہ رمضان کی مبارکباد 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )آسٹریلوی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز کی تمام مسلمان دوستوں اور ان کے اہلخانہ کو رمضان کی مبارکباد دی ہے۔

پیٹ کمنز نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا اور لکھا کہ میرے تمام دوستوں اور ان کے اہلخانہ کو رمضان کی ڈھیروں مبارکباد۔

To all my friends observing the holy month, wishing you and your family a blessed Ramadan. pic.twitter.com/qaqtWykyKK